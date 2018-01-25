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    Metruk binada yangın! 1 yaralı...

    DHA
    25.01.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Kemer ilçesinde metruk bina çıkan yangında zarar gördü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağına çivi batması nedeniyle yaralandı.

    Göynük Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde Dursun Yılmaz’a ait eskiden pansiyon olarak kullanılan metruk binada dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 3 arazöz ve Kemer Belediyesi’ne ait su tankeriyle yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

    Metruk binada yangın 1 yaralı...

    İtfaiye erlerinden Taner Oflaz yangına müdahale sırasında çöken binadaki bir çivinin ayağına batması nedeniyle yaralandı. Oflaz’a ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Gelen sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Oflaz, hastaneye götürüldü.

    Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Kemer Belediye Başkan vekili Cumali Afşin de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

     Metruk binada yangın 1 yaralı...

     

     

    Etiketler: metruk binada yangın , yangın faciası , son dakika
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