Metroya komşu 435 milyon TL yatırım

SİNPAŞ, İstanbul Anadolu yakasındaki 19’uncu projesi için düğmeye bastı. Sancaktepe’de yer alan ve metroya komşu olduğu için ‘Metrolife’ adını alan projede 554 konut ve 8 bin metrekarelik çarşı alanı yer alıyor. 115 bin metrekare inşaat alanına sahip projenin yatırım değerinin 435 milyon lira olduğunu belirten Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, bugüne kadar Sancaktepe’ye 2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.

ANADOLU YAKASINA 12 BİN KONUT

Bölgenin metronun da etkisi ile değerlendiğini belirten Gacemer, “Biz de Lagün, Kelebekia, Köyceğiz, Egeboyu projelerimizle bölgeye değer kattık. Şimdi metrosuyla, şehir hastanesi ile Sancaktepe, İstanbul’un en gözde yaşam merkezlerinden biri haline geliyor. Bölge genç nüfusu ve altyapı yatırımları ile değer kazanıyor. Projemiz de pırlanta kadar değerli bir noktada, çünkü metroya komşu. Artık insanlar gelir durumu ne olursa olsun toplu taşımaya yakın noktalarda konut almayı tercih ediyor. Metrolife’da yaşayan bir kişi Üsküdar’daki işine 27 dakikada, Zincirlikuyu’ya ise sadece 45 dakikada ulaşacak” dedi. Anadolu yakasının tamamında ise bugüne kadar 1.3 milyon metrekare inşaat alanına imza attıklarını belirten Gacemer, 12 binden fazla konut hayata geçirdiklerini kaydetti.

YÜZDE 30 İNDİRİM

Metrolife projesinde büyüklükleri 59 ile 205 metrekare arasında değişen farklı daire seçeneklerine yer verdiklerini belirten Gacemer, lansmana özel yüzde 10 indirim ve yüzde 20 peşin indirimi ile toplamda yüzde 30’ varan indirim imkânı sunduklarını ifade etti. Projede daire fiyatları 403 bin 800 liradan başlayıp, 1 milyon 542 bin 730 liraya kadar yükseliyor. Yapılan indirimle birlikte ise fiyatlar 290 bin liradan başlıyor. Metrolife projesinde, hem yetişkinler, hem de çocuklar için her türlü detayın titizlikle planlandığını belirten Gacemer, “Projemiz geniş teraslı ve bahçeli evleri, sağlık ve sporla iç içe bir yaşama imkan tanıyan bisiklet parkuru ve yürüyüş yolları, yemyeşil park alanı, her türlü ihtiyacın karşılanabileceği 8 bin metrekarelik çarşı alanı ve meydanıyla öne çıkıyor. Çocukların nitelikli ve eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacak meydan parkı ve korupark; hem yeşilin hem de kentli modern yaşamın bir arada özenle işlendiği özel peyzaja sahip” dedi. İnşaat çalışmalarının başladığını belirten Gacemer, teslimlerin 2020 başında yapılacağını söyledi.