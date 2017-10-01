Metropolitan Polisine Türk düğünü

LONDRA Walthamstow Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen düğüne Metropolitan Polisi’nin üst düzey İngiliz yetkilileri katıldı. Gecede, Metropolitan Türk Polis Derneği Başkanı Meryem Cast, eşi Westminster Sarayı (Parlamento Binası) Operasyon Ekip Şefi Greg Cast, derneğin etkinlik sorumlusu Türk kökenli Polis Müfettişi Homre Varley, Genel Sekreter Selma Yücesoy (dedektif), diğer görevliler Salih İsmail ve Abi Osman da hazır bulundu. Kırmızı halı seremonisi ile başlayan gecede orkide ve güllerden dizayn edilmiş masalarda oturan davetliler şıklıkları ile göz kamaştırdı.

ALKIŞLAR ARASINDA İLK DANS

İlk danslarını alkışlar eşliğinde eden Hüseyin-Kızıl çiftinin mutlulukları gözlerine yansıyordu. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden düğünde misafirler çiftin mutluluğuna ortak olurken bir yandan da Grup Fırtınalar eşliğinde doyasıya eğlendi. Arabesk ve fantazi müzik sanatçısı Burçin ile Türk Sanat Müziği sanatçısı Şener Derviş, yerli ve yabancı konuklara birer mini konser verdi.





Pasta merasiminin ardından yeni çifti kutlayan konuklar, düğün hediyesi olarak altın ve para taktılar. Düğün, tüm ailenin bir arada çektiği geleneksel halay şöleni ile son buldu.