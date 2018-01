Metropol gezdiren sergi

Gelişen teknolojiyle birlikte çağımızın en büyük sorunlarından biri de yalnızlık. Bu tema üzerinde bir çalışma yapma nedeniniz ne oldu?

- Zaman, mekân fark etmeksizin, hepimiz giderek artan zorunluluklara, sürüp giden döngülere, hazır bir çevreye ve aynılaşmaya doğru sürükleniyoruz. Dünyanın her yerinde bu böyle. İnsanın sahip oldukları ne kadar çoğalırsa o denli yetemiyor, istekleri de o ölçüde artıyor. Sınırları genişledikçe etrafını saran boşluk büyüyor, hangi amaca hizmet ettiği hızla bulanıklaşıyor. İçine düştüğü bu girdaba direnenler, mücadele azmini kendinde görenler, bir çıkış tabelası arıyor. Bir şehirden, mekândan, fikirden, zamandan, alışılandan ya da insanın ta kendisinden... Bu bir tercih ve girilenin terkini gerektiriyor. Ama her çıkış, yeni bir giriş değil mi? Ve her giriş, çıkmaya doğru atılacak ilk adım. Sürekli geçtiğimiz kapılar var; umutlarımız, beklentilerimiz, heveslerimiz var. Terkimizde ise hep yalnızlık, en sadık dostumuz. Ben de insanoğlunun bu yalnızlık döngüsünü ‘Orada Kimse Var mı’ adı altında üç başlıkta topladım; ‘Bir Koca Yalnızlık’, ‘Çıkış Yolu Arayışları’ ve ‘Gidilmeyen Yol’.

Serginin tamamlanma süreci ne kadar zaman aldı?

- Sergideki fotoğraflar uzun yıllara ve dünyanın birbirinden çok farklı coğrafyalarına yayılan serilere dayanıyor. İç içe geçen ve birbirini destekleyen fotoğrafların birikim süreci ise 17 yılı buldu. 2001 yılında Yunanistan’da ‘Çıkış Yolu Arayışları’ adında, benzer temalı bir sergim yer aldı. Onun ardından her nereye gittiysem, diğer çalışmalarım devam ederken, ben hep o gözle bakıp, çekip biriktirdim. Ne zaman ki burada üç ili kapsayan büyük bir sergi olanağı sunuldu, fotoğraflarımın yerini bulacağını düşündüm. Ve bu sergiyle birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz.

Serginin tamamlanması için Fransız Kültür Merkezi’nin İstanbul, İzmir ve Ankara galerilerinin gezilmesi gerekiyor. Takip etme fırsatı bulamayanlar için çalışmanızın tek bir yerde sergilenme ihtimali var mı?

- Şu an böyle bir şey söylemek için henüz erken. İleride güzel bir çalışma fırsatı oluşursa memnuniyetle değerlendiririm. Bununla birlikte ‘Orada Kimse Var mı?’ fotoğraf kitabıyla sergiyi taçlandırmak istedik. Serginin tamamını gezme fırsatı bulamayanlar, göremedikleri kısmını şimdilik kitaptan takip edebilecekler.

Kitapta başka neler olacak?

- ‘Bir Koca Yalnızlık’, ‘Çıkış Yolu Arayışları’ ve ‘Gidilmeyen Yol’ fotoğraflarına yazar dostlarım Nedim Gürsel, Hakan Günday ve Kenize Mourad’ın değerli

metinleri eşlik ediyor.