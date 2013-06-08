Metropark fiyat farkını ortaya koydu

Teknik Yapı, 1.272 rezidans daireden oluşan Metropark projesindeki rekabetçi fiyat avantajını kullanarak 10 günde 450 daire satışı gerçekleştirdi. Umut Durbakayım, fiyat artışının kademeli olarak ve rekabetçi seviyesine koruyacak şekilde gerçekleşeceğini açıkladı.

Teknik Yapı’nın Avrupa seferi Halkalı’da satışa çıkan Teknik Yapı Metropark projesiyle beklendiği gibi hızlı başladı. Avrupa Yakası’nda gerçekleştirilecek proje serisinden ilki olan Teknik Yapı Metropark projesindeki cazip fiyatlar, ilk 10 gün içinde dairelerin yüzde 35’inin satılmasıyla sonuçlandı. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım ilk 10 günde 450 daire satıldığını açıkladı. “Bölgedeki rekabetçi fiyat avantajını korumak için fiyat artışlarını kademeli olarak gerçekleştireceğiz. Ama bu artış oranları, Teknik Yapı Metropark projesindeki daire fiyatlarının yine bölgedeki en avantajlı fiyat seviyesinin üzerine çıkmayacak” diyen Umut Durbakayım, projedeki yüzde 10 - 15 olan fiyat avantajının korunacağını ifade etti.



İlk 10 günde satılan 450 dairenin yüzde 60’ının 1+1 tipi olduğunu kaydeden Durbakayım, müşteri kitlesinin yarısının Teknik Yapı’dan daha önce daire alanlardan oluştuğunu sözlerine ekledi. Teknik Yapı Metropark’tan daire alanların profilinin hedeflenen kitle ile örtüştüğünü belirten Umut Durbakayım “Daha önce bizden daire almış olan ve Teknik Yapı Dostu olarak tanımladığımız müşterilerin yüzde 90’ı Anadolu Yakası’nda yaşıyor ve bu kitlenin büyük kısmının yatırım yaptığını söyledi. Bir kısım Teknik Yapı dostu ise Avrupa yakasında çalıştığını ve hafta içi yoğun günlerde Anadolu yakasındaki evlerine dönmektense, buradan aldıkları dairede kalmak istediklerini söyledi. Diğer taraftan Yeşilköy havalimanında görev yapan pilotlardan daire alanlar da çoğunluktaydı. Bölgede şirketi olan sanayiciler de alıcı kitlemizin önemli bir kısmını oluşturdu” bilgisini paylaştı. Umut Durbakayım satışa açılan stüdyo dairelerin ilk gün 2 saat içinde satıldığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Yakası için ikinci satış ofisi

Teknik Yapı Metropark projesinden yatırım amaçlı daire almak isteyen Anadolu Yakası müşterileri için Ataşehir’deki merkez plazada ikinci bir satış ofisi kuruldu. Halkalı’daki satış ofisi gibi Teknik Yapı Metropark projesinin bire bir maketinin de yer aldığı ikinci satış ofisi, diğer satış ofisi ile senkronize hareket ederek mükerrer satışların önüne geçiyor.



Satış başarısının arkasında rekabetçi fiyat var

Teknik Yapı’nın yakaladığı başarı, uyguladığı başarılı satış stratejisinden kaynaklandı. Fiyat rekabetini konut finansman oranı, peşinat ve vadeye de yansıtan Teknik Yapı, yüzde 5 peşinat ve sıfır konut finansmanı avantajıyla güçle bir albeni yarattı.



Umut Durbakayım yaklaşık 350 milyon liralık ciro büyüklüğüne sahip Teknik Yapı Metropark’ın, refah bir gelecek arzu edenler için hem yaşam, hem de yatırım amaçlı bir proje olarak tasarlandığını açıkladı.



Teknik Yapı Metropark’ın konut, rezidans, homeofis ve ticari ünitelerden oluşan karma bir proje olacağını belirten Umut Durbakayım “Bugüne kadar proje yaptığımız her bölgedeki ilk marka olduk. Simdi ise kentsel dönüşümün yoğun olduğu bir bölgeye geldik. Burada da yatırım amaçlı daire almak isteyen müşterilerimizin prim beklentilerini karşılayan rekabetçi fiyatlarla satışa çıktık. Halkalı'ya rekabet etmek için geldik” açıklamasında bulundu.



95 bin liralık daireler ilk günde bitti

Rekabetçi fiyatlarla ön plana çıkan Teknik Yapı Metropark projesindeki 95 bin liralık daireler birkaç saat içinde satıldı. Teknik Yapı Metropark projesindeki dairelerin yarısını oluşturan 1+1 tipi daireler ise 170 bin lira’dan satışları devam ediyor, 2+1 tipi dairelerin başlangıç fiyatı ise 237 bin 600 lira olarak açıklandı. Geniş daire tipi tercih edenlere yönelik satışa çıkan 3+1 tipi daireler 331 bin 100 lira, 4+1 tipi dairelerin ise 466 bin 800 lira başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuldu.



Konut finansman oranı ve vade seçeneğinde alternatif

Avrupa kıtasına rekabetçi fiyatlarla giriş yapan Teknik Yapı, Metropark projesine özel satış stratejisinde ödeme miktarına göre sıfır konut finansman oranı belirledi. Uzun vadeli ödeme yapmak isteyenler için belirlenen konut finansman oranı ise yüzde 69 ile yüzde 70 arasında olacak. Buna göre yüzde 5 peşinat verenler takip eden 6,12, 18 ve 24 aylarda daire fiyatının yüzde 5 oranında ara ödeme yapacak. Yüzde 25 peşinat ödeyenler için 12 aya, yüzde 50 peşinat ödeyenlere ise 24 aya kadar sıfır konut finansman oranı sunulacak.

Yaşamın tadını çıkarmak lazım

Projede, satın alma gücünü artıran ve kullanma maliyetini azaltan optimum sosyal alana yer verildi. Teknik Yapı Metropark projesi, gerek işletim maliyeti açısından gerekse mevcut alanların daha etkin kullanılabilmesi açısından sosyal tesislerinde fazla abartıya kaçmıyor. Bu kapsamda projede fitness center, Türk hamamı, sauna, buhar odası, masaj odaları, yetişkin ve çocuk yüzme havuzları, yarım saha basketbol sahası, çocuk parkları, yürüyüş ve koşu parkuru yer alacak.



Dairelerdeki ferahlığı artıracak bir diğer unsur ise giydirme cephelerdeki renkli camlar olacak. Güneşten maksimum fayda sağlayacak olan camlardan en az bir tanesi dışa açılacak.



Yaklaşık 1.450 adet kapasiteli kapalı otoparklar da ve sosyal tesis içerisinde engelli rampaları, ‘Engelsiz Yaşam’a olanak tanıyacak. Bina içi ve dışının güvenliğinde görev yapacak olan Teknik Güvenlik, özellikle binalara girişler şifreli kapılardan yapılmasını sağlayacak.