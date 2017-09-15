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    Metroda panik anları! Duman her yeri kapladı

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 10:29

    Bursa metrosunda akşam saatlerinde vagonlardan yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Metrodaki yolcular tahliye edilirken, dumanın aşırı ısınan balatalardan kaynaklandığı öğrenildi.

    Edinilen bilgiye göre, olay, Bursa'nın en önemli toplu ulaşım aracı olan Bursa Ray'ın Merinos istasyonunda yaşandı. İstasyona yanaşan trenden yayılan yoğun duman nedeniyle metrodaki vatandaşlar panik oldu. Vagonların kapıları açıldıktan sonra görevliler vatandaşların treni boşaltmalarını istedi.

    Görevliler tüm yolcuları tahliye ederken, dumanın neden kaynaklandığı da araştırmaya başladı. Olası bir yangın ihtimali üzerine yangın söndürme tüpleriyle vagonlar tek tek kontrol edildi. Dumanın ısınan balatalardan kaynaklandığının anlaşılmasının üzerine tren, yolcu almadan bir sonraki istasyona devam etti. Uzun süre metro istasyonunu kaplayan duman dağılmazken, yolcular dumandan etkilenmeden gelen diğer tren ile yollarına devam ettiler. Paniğe neden olan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

     

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    Etiketler: son dakika , Bursa , METRO
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