Metroda "bomba" diye baÄŸÄ±ran Ã¶ÄŸrenciler 1â€™er yÄ±l, 1â€™er ay, 10â€™ar gÃ¼n ceza aldÄ±

Ä°stanbul Anadolu 5. Ã‡ocuk Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len ve kapalÄ± yapÄ±lan karar duruÅŸmasÄ±na, tutuksuz yargÄ±lanan Ã¶ÄŸrenciler M.O.Ã–, Y.K. ve A.Y. katÄ±lmazken,onlarÄ± avukatlarÄ± temsil etti. DuruÅŸmada, son sÃ¶zleri sorulan sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ±, mÃ¼vekkillerinin suÃ§ amacÄ±yla hareket etmediklerini belirterek beraatlerine istediler.



ÃœÃ‡ Ã–ÄžRENCÄ° CEZA ALDI



Davaya iliÅŸkin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme hakimi, suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklarM.O.Ã–, Y.K. ve A.YyÄ±, "UlaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± veya alÄ±konulmasÄ±" suÃ§undan Ã¶nce 2â€™ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.Mahkeme, suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklarÄ±n olay tarihinde 15-18 yaÅŸ grubunda olduÄŸu ve duruÅŸmadaki hal ve tavÄ±rlarÄ±nÄ± da dikkate alarak cezayÄ±1â€™er yÄ±l, 1â€™er ay, 10â€™ar gÃ¼n hapis cezasÄ±na indirdi.



CEZALAR ERTELENDÄ°



Mahkeme, cezanÄ±n 2 yÄ±ldan az olmasÄ±nÄ± dikkate alarak hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± geriye bÄ±raktÄ±. Bu ceza 3 yÄ±llÄ±k denetim sÃ¼resine tabi tutuldu. Denetim sÃ¼resi iÃ§inde kasten yeni bir suÃ§ iÅŸlenmediÄŸi takdirde aÃ§Ä±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±lan hÃ¼kmÃ¼n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, kasten yeni bir suÃ§ iÅŸlenmesi durumunda ise hÃ¼kmÃ¼n yeniden aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± tutanaÄŸa yazÄ±ldÄ±.



Ã–te yandan mahkeme, Halk arasÄ±nda korku ve panik yaratmak amacÄ±yla tehdit" suÃ§undan hÃ¼kÃ¼m kurulmasÄ±na yer olmadÄ±ÄŸÄ±nahÃ¼kmetti.



Ä°DDÄ°ANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede KadÄ±kÃ¶y Anadolu Lisesiâ€™nde okuyan 3 Ã¶ÄŸrencisinin, olay tarihinde KadÄ±kÃ¶y merkezden Kartal istikametine giden 8 nolu metro trenine bindikleri, Ãœnalan duraÄŸÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerden M.O.Ã–â€™nÃ¼n metrodan inerek vagon kapÄ±sÄ± kapanmadan Ã¶nce elindeki Ã§antayÄ± "Allahu ekber" diyerek vagon iÃ§erisine fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± ve metroya binmeden peronda yoluna devam ettiÄŸi belirtildi. Olay sÄ±rasÄ±nda metroda bulunan yolcular arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, yolcularÄ±n park halindeki Ã¶n vagonlara doÄŸru kaÃ§maya baÅŸladÄ±klarÄ±, bu sÄ±rada metronun hareket ederek GÃ¶ztepe Ä°stasyonuâ€™nda durduÄŸuanlatÄ±ldÄ±.



Ä°ddianamede, metro iÃ§inde bulunan sivil polislerin iÃ§eriye atÄ±lan Ã§anta ile diÄŸer Ã¶ÄŸrenciler Y.K. ve A.Yâ€™yi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim ettiÄŸi belirtilerek, yaÅŸanan olay neticesinde seferdeki 15 araÃ§ta toplam 51 dakika, olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi trende ise 6 dakikalÄ±k gecikme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±bilgisine yer verilmiÅŸti.



Ä°ddianamede, lise Ã¶ÄŸrencileri M.O. Ã–, Y.K. ve A.Yâ€™nin "Halk arasÄ±nda korku ve panik yaratmak amacÄ±yla tehdit" ve "UlaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± veya alÄ±konulmasÄ±" suÃ§larÄ±ndan 2â€™ÅŸer yÄ±ldan 4â€™er yÄ±l 8â€™er aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti.





