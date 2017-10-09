Metrobüsteki şemsiyeli saldırgana istenen ceza belli oldu

İstanbul Acıbadem'de, seyir halindeyken tartıştığı metrobüs şoförü Recai Türkoğlu’na elindeki şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan Murat Akbulut hakkında, ‘olası kastla kasten yaralama’ ve ‘olası kastla mala zarar verme’ suçlarından toplamda 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Acıbadem'de 23 Eylül 2016’da, metrobüs durağına yanaşmadığı için kapıları açmayan şoför Recai Türkoğlu ile tartışan muhasebeci Murat Akbulut elindeki şemsiye ile seyir halindeki metrobüs şoförünün yüzüne vurduğu belirtildi.

İddianamede, seyir halindeyken metrobüsün direksiyonunu bırakıp ayağa kalkmak isteyen şoför Türkoğlu’nun ön kapının yanına düştüğü ve yoldan çıkan metrobüsün, D-100 karayoluna girerek 3 otomobili altına aldığı anlatıldı. Metrobüsün çift katlı bir halk otobüsüne çarparak durabildiğinin kaydedildiği iddianamede, olayda 13 kişinin yaralandığı, 8 aracın hasar gördüğü belirtildi.

İddianamede, şüpheli Murat Akbulut’un , ‘olası kastla kasten yaralama’ ve ‘olası kastla mala zarar verme’ suçlarından toplamda 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



