Metrobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Bir tanıtım şirketinde çalışan Ş.B. önceki gün metrobüste H.C.U.’nun tacizine maruz kaldığını öne sürdü. Suçlamanın ardından Ş.B., H.C.U.’ya tepki gösterdi ve kısa süreli bir arbede yaşandı. İddiaya göre, Metrobüs Mecidiyeköy’e geldiği sırada H.C.U., Ş.B.’nin koluna vurdu ve metrobüsten inerek başka bir metrobüs aracına binmek istedi. H.C.U.’nun peşinden metrobüsten inen Ş.B., polisi aradı. Metrobüste olaya şahit olan diğer yolcular da müdahele ederek H.C.U.’nun uzaklaşmasını önleyip polise teslim etti. Taciz edildiğini iddia eden Ş.B., suçlanan profesör ve görgü tanığı C.Ö. ifade vermek üzere Kuştepe Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadelerin alınmasının ardından H.C.U. serbest bırakıldı.



“BENİ TACİZ ETTİ, DARP ETTİ”



Ş.B., yaşananların ardından darp raporu alıp H.C.U.’dan şikayetçi oldu. Ş.B., karakolda verdiği ifadede, olayı şöyle anlattı:



“Zincirlikuyu Metrobüs durağında metrobüsten inmek istedim. İsminin sonradan öğrendiğim H.C.U., isimli şahıs araç içerisinde benin önüme geçti. Kendisinden yol istemek için omzuna dokundum ve yol istedim. Ancak şahıs, benim göğsüme dokundu. Bunun üzerinde ben de şahsın omzundan ne yapıyorsun diyerek ittirdim. Akabinde ise şahıs benim omzuma vurdu ve aramızda bir arbede çıktı. Ardından ise şahıs araçtan inerek, diğer metrobüs aracına doğru yöneldi. Ben de peşinden giderek durmasını ve polis çağıracağımı söyledim. Şahıs orada beklerken telefonla konuşarak, ‘Üstü açık, kolunda dövmesi ve elinde sigarası bulunan bir kız’ diyerek beni tarif etti. Bu sırada olay yerinde bulunan yine ismini olay nedeniyle öğrendiğim C.Ö., isimli şahısta şahsın oradan uzaklaşmasını engellemek amacıyla kolundan tutarak engel oldu. H.C.U., olaya tanıklık eden C.O., isimli şahsa ve bana ‘siz sevgilisiniz galiba o yüzden burada birliktesiniz’ gibi cümleler sarf etti.”



“DARP AEDİLEN BENİM”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Prof. Dr. H.C.U. ise “Ben de darp edildim. Rapor aldım. Olay Adli makamlara iletildi. Olayın gerçeği ben darba uğradım. Tanımadığım insanlar bileğimi burkarak beni iteklediler. Hiç farkında olmadığım bir nedenle bir hanımefendi bana vurdu. Daha fazla vurmasını engellemek için de kendimden uzaklaştırdım. Polise gidelim deyip araçtan beraber inmek istediğimde de bayan inmedi. Sonra arkamdan gitmiş tanıdıklarıyla mı artık kim bilir gelip benim bileğimi burkarak darp ettiler. Ben bileğimi burkan ve beni darp eden hanımefendiyle ilgili şikayetçi oldum. Onlar da benden şikayetçi olmuşlar. Kamera kayıtlarında hepsi mevcuttur. Tanımadığım bir insanı niye taciz edeyim. Evli ve çocuk babası bir insanım, yerim belli. Bugüne kadar böyle bir şeyden dolayı kimse benden şikayetçi olmamıştır. Adli makamlar konuyu inceleyip karara bağlamadan bir suçlama yapılacaksa, herhangi bir şekilde mesleki itibar ve şahsımı rencide edecek bir haber çıkarsa kusura bakmayın dava açarım.”