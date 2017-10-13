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    Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu 

    İSTANBUL (İHA)
    13.10.2017 - 20:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da akşam saatlerinde ulaşım için metrobüsü tercih eden vatandaşlar, Yenibosna üst geçitte izdihama neden oldu. Vatandaşlar, metrobüse ulaşmak ve duraktan çıkmak için dakikalarca beklerken, oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    İstanbul’da akşam saatlerinde ulaşım için metrobüsü kullanan vatandaşlar, Yenibosna üst geçitte yoğunluğa neden oldu. Mesai saatinin bitişiyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için dakikalarca üst geçit ve turnike alanında beklemek zorunda kaldı. Yenibosna Durağında inen yolcular ise duraktan çıkabilmek için yoğun çaba sarf etti. Etten duvar ören vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.Bazı vatandaşlar bu durumu yetkililere anlatmak için kuyruğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise farklı ulaşım yollarını tercih etti.

    “ YARIM SAATİMİZ BU KUYRUKTA GEÇİYOR”

    Her gün bu yoğunluğun yaşandığını belirten Sait Çiftçi, “Sabah gelirken de akşam çıkarken de yarım saatimiz kuyruklarda geçiyor. İnşallah bir çözüm üretirler.Defalarca dilekçe yazmamıza rağmen herhangi bir çözüm üretmediler, bir sonuca ulaşmasını bizde istiyoruz” dedi.

    Metrobüs çıkışında mahsur kalan Fehmi Özkaya ise, “Tam 1 saattir çıkmaya çalışıyoruz. Her akşam aynı şeyi yaşıyoruz. Ara seferleri fazlalaştırsınlar, işten yorgun argın geliyoruz bu vaziyette eve gitmeye çalışıyoruz.İnsanlar sıra bekliyor, metrobüs bekliyorlar yetkililer bu konuya bir çözüm bulsunlar artık” şeklinde konuştu.

    Etiketler: metrobüs durağı
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