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    Metrobüs yolunda oluşan trafik sosyal medyada büyük tepki aldı!

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 19:59 | Son Güncelleme:

    Metrobüs ile İstanbul içi ulaşım sağlayan yüz binlerce vatandaş oluşan trafikten ötürü isyan etmeye başladılar. Otoyollarda oluşan trafik gibi metrobüslerde de trafiğin meydana gelmesi sosyal medyada birçok kişinin eleştiri yapmasına sebep oldu. İşte sosyal medyadan gelen o tepkiler.

    Metrobüslerde oluşan trafiğin ardından binlerce kişi sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirmeye başladı. İşte metrobüs trafiğiyle ilgili sosyal medyadan gelen o yorumlar.

    SOSYAL MEDYADAN GELENLER

    ‏Faruk Dikmen @FarukDikmen
    #metrobüs hattı yeni bir rekora koşuyor. Cevizlibağ'dan İncirli'ye 32 dk sürdü! Aynı hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

    sezer aycan @twixx1453
    E-5 ten fazla metrobüste trafik var yandeks trafik metrobüs yolunuda göstersin ilgilere duyrulur.#Metrobus

    pinar denizer @polarde
    @ibbBeyazmasa @4444154 metrobüs cevizlibağdan beri adım adım gidiyor. Kaza mı var araç mı bozuldu neden bu kadar yavaş?

    fatma dönmez @fatmdnmz
    Metrobüs tın tın gidince asabım bozuluyor

    ebru birgül @ebruyasam1
    İstanbul a careler çaresiz metrobüs bile merter den incirliye 15 dk

    Kaan Güngör @SKaanGungor
    İstanbul’da trafiği rahatlatmak için yapılan metrobüs yolunda trafik oluştu. E5 üzerindeki araçlar ile metrobüs aynı hızda ve adım adım gidiyor.

    Oğuzhan @deusdeusmeus
    Öyle bi metrobüs trafiği var ki duraklar arası 10 dakika sürüyor

    Tumin @tumiinercan
    Şu an e-5 metrobüs yolundan daha açık olabilir kim bozuyor olm bunları yine yolda kaldık

    KURTULUŞ @KurtiAkkan
    Metrobüs trafiği yeni çıktı herhalde 4 durağı 20dkda ge geçiyoruz

    77gguzel @77gguzel
    Metrobüs incirli ye demirledi.

    İBB BEYAZMASA'DAN AÇIKLAMA

    İBB Beyazmasa @ibbBeyazmasa

    Metrobüs hattımızda kısa süreli arıza yaşanmış olup ekipler tarafından anlık müdahale edilmiştir.

    Yaşanan aksaklık için özür dileriz.

    Etiketler: metrobüs yoğunluğu
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