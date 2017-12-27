Metrobüs yolunda oluşan trafik sosyal medyada büyük tepki aldı!

Metrobüslerde oluşan trafiğin ardından binlerce kişi sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirmeye başladı. İşte metrobüs trafiğiyle ilgili sosyal medyadan gelen o yorumlar.

SOSYAL MEDYADAN GELENLER

‏Faruk Dikmen @FarukDikmen

#metrobüs hattı yeni bir rekora koşuyor. Cevizlibağ'dan İncirli'ye 32 dk sürdü! Aynı hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

sezer aycan @twixx1453

E-5 ten fazla metrobüste trafik var yandeks trafik metrobüs yolunuda göstersin ilgilere duyrulur.#Metrobus

pinar denizer @polarde

@ibbBeyazmasa @4444154 metrobüs cevizlibağdan beri adım adım gidiyor. Kaza mı var araç mı bozuldu neden bu kadar yavaş?

fatma dönmez @fatmdnmz

Metrobüs tın tın gidince asabım bozuluyor

ebru birgül @ebruyasam1

İstanbul a careler çaresiz metrobüs bile merter den incirliye 15 dk

Kaan Güngör @SKaanGungor

İstanbul’da trafiği rahatlatmak için yapılan metrobüs yolunda trafik oluştu. E5 üzerindeki araçlar ile metrobüs aynı hızda ve adım adım gidiyor.

Oğuzhan @deusdeusmeus

Öyle bi metrobüs trafiği var ki duraklar arası 10 dakika sürüyor

Tumin @tumiinercan

Şu an e-5 metrobüs yolundan daha açık olabilir kim bozuyor olm bunları yine yolda kaldık

KURTULUŞ @KurtiAkkan

Metrobüs trafiği yeni çıktı herhalde 4 durağı 20dkda ge geçiyoruz

77gguzel @77gguzel

Metrobüs incirli ye demirledi.

İBB BEYAZMASA'DAN AÇIKLAMA

İBB Beyazmasa @ibbBeyazmasa

Metrobüs hattımızda kısa süreli arıza yaşanmış olup ekipler tarafından anlık müdahale edilmiştir.

Yaşanan aksaklık için özür dileriz.