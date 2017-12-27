Metrobüs yolunda oluşan trafik sosyal medyada büyük tepki aldı!

Metrobüslerde oluşan trafiğin ardından binlerce kişi sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirmeye başladı. İşte metrobüs trafiğiyle ilgili sosyal medyadan gelen o yorumlar.
SOSYAL MEDYADAN GELENLER
Faruk Dikmen @FarukDikmen
#metrobüs hattı yeni bir rekora koşuyor. Cevizlibağ'dan İncirli'ye 32 dk sürdü! Aynı hızla ilerlemeye devam ediyoruz.
sezer aycan @twixx1453
E-5 ten fazla metrobüste trafik var yandeks trafik metrobüs yolunuda göstersin ilgilere duyrulur.#Metrobus
pinar denizer @polarde
@ibbBeyazmasa @4444154 metrobüs cevizlibağdan beri adım adım gidiyor. Kaza mı var araç mı bozuldu neden bu kadar yavaş?
fatma dönmez @fatmdnmz
Metrobüs tın tın gidince asabım bozuluyor
ebru birgül @ebruyasam1
İstanbul a careler çaresiz metrobüs bile merter den incirliye 15 dk
Kaan Güngör @SKaanGungor
İstanbul’da trafiği rahatlatmak için yapılan metrobüs yolunda trafik oluştu. E5 üzerindeki araçlar ile metrobüs aynı hızda ve adım adım gidiyor.
Oğuzhan @deusdeusmeus
Öyle bi metrobüs trafiği var ki duraklar arası 10 dakika sürüyor
Tumin @tumiinercan
Şu an e-5 metrobüs yolundan daha açık olabilir kim bozuyor olm bunları yine yolda kaldık
KURTULUŞ @KurtiAkkan
Metrobüs trafiği yeni çıktı herhalde 4 durağı 20dkda ge geçiyoruz
77gguzel @77gguzel
Metrobüs incirli ye demirledi.
İBB BEYAZMASA'DAN AÇIKLAMA
İBB Beyazmasa @ibbBeyazmasa
Metrobüs hattımızda kısa süreli arıza yaşanmış olup ekipler tarafından anlık müdahale edilmiştir.
Yaşanan aksaklık için özür dileriz.