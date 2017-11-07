Merter metrobüs durağında metrobüs yayaya çarptı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ani fren sonucu metrobüste bir kadın yolcu da yaralandı..

Durağa kaçak girmeye çalışan kişiye metrobüsün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs, Merter'de durağa kaçak yollarla girmeye çalışan kişiye çarptı. YOLCU DA YARALANDI Kazada metrobüsün çarptığı, adı öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki şahıs ile metrobüs içindeki bir kadın yolcu yaralandı. Metrobüsün çarptığı yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ani fren sonucu metrobüste yere düşen kadın yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sebebiyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.