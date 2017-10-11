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    Metrobüs kâbusu! Sosyal medyadan isyan ettiler

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 08:42 | Son Güncelleme:

    Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün duraktaki kadına çarpması nedeniyle seferler 30 dakikalığına çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı, işine gidemeyen vatandaş sosyal medyadan tepki yağdırdı.

    Sabah 08.00 saatleri sırasında Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Cevizlbağ durağında bir kadına çarptı. Yaralanan kadın, kaza sonrası oluşan meraklı kalabalık yüzünden olay yerine güçlükle gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu. 

    TRAFİK FELÇ OLDU

    Kaza nedeniyle durdurulan seferler yüzünden metrobüs yolunda trafik oluştu. Vatandaşlar duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, dakikalarca beklemelerine rağmen metrobüse binemedikleri için durumu İBB'ye şikayet ettiler. İBB'den yapılan açıklamada ise, kaza nedeniyle durdurulan seferlerin tekrar normale döndüğü açıklandı. 



    İŞTE VATANDAŞLARIN METROBÜS İSYANI













    Etiketler: METROBÜS , Trafik , Twitter , yaralı , KAZA
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