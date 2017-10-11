Metrobüs kâbusu! Sosyal medyadan isyan ettiler

Sabah 08.00 saatleri sırasında Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Cevizlbağ durağında bir kadına çarptı. Yaralanan kadın, kaza sonrası oluşan meraklı kalabalık yüzünden olay yerine güçlükle gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.



TRAFİK FELÇ OLDU



Kaza nedeniyle durdurulan seferler yüzünden metrobüs yolunda trafik oluştu. Vatandaşlar duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, dakikalarca beklemelerine rağmen metrobüse binemedikleri için durumu İBB'ye şikayet ettiler. İBB'den yapılan açıklamada ise, kaza nedeniyle durdurulan seferlerin tekrar normale döndüğü açıklandı.









İŞTE VATANDAŞLARIN METROBÜS İSYANI





Zincirlikuyu metrobus! Diyecek hicbir soz yok artik size @ibbBeyazmasa pic.twitter.com/ZbfDRfQvZ6 — Tek Büyük ⭐⭐⭐⭐ (@Tekbuyuk_) 11 Ekim 2017

Anlık Zincirlikuyu metrobüs durağı, seferler durmuş durumda pic.twitter.com/qsm0UKXyxh — yusuf bozkurt ORWELL (@yusufbozkurt) 11 Ekim 2017