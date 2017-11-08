Metrobüs durağında meydan dayağı

Bakırköy İncirli metrobüs durağında bulunan güvenlik görevlisiyle bir vatandaş arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında güvenlik görevlisi ve vatandaşlar öfkeli şahsı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Güvenlik görevlisinin uyarılarını dikkate almayarak hakaretler etmeye devam eden şahıs, bir süre sonra görevliye tokat attı. Tokat sonrasında ortalık karıştı. Öfkeli şahıs, önce güvenlik görevlisinin sonra ardından durağa girmeye çalışan başka bir kişi tarafından dövüldü. O anlar ise durakta bekleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.