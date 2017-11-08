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    Metrobüs durağında meydan dayağı

    İHA
    08.11.2017 - 11:30 | Son Güncelleme:

    İncirli metrobüs durağında güvenlik görevlisiyle tartışıp tokat atan şahıs, önce güvenlik görevlisinin ardından durağa girmeye çalışan başka bir kişinin yumruklarının hedefi oldu.

    Bakırköy İncirli metrobüs durağında bulunan güvenlik görevlisiyle bir vatandaş arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında güvenlik görevlisi ve vatandaşlar öfkeli şahsı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

    Güvenlik görevlisinin uyarılarını dikkate almayarak hakaretler etmeye devam eden şahıs, bir süre sonra görevliye tokat attı. Tokat sonrasında ortalık karıştı. Öfkeli şahıs, önce güvenlik görevlisinin sonra ardından durağa girmeye çalışan başka bir kişi tarafından dövüldü. O anlar ise durakta bekleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. 

    Etiketler: dayak , metrobüs durağında dayak
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