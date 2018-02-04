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    Son dakika... Metrobüs durağında feci kaza: Yaralılar var

    AA
    04.02.2018 - 19:29 | Son Güncelleme:

    Haramidere'de, metrobüsün durakta bekleyen araca çarpması sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı. Kazada, biri ağır 22 kişi yaralandı. 

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Son dakika... Metrobüs durağında feci kaza: Yaralılar var



    Araçta sıkışan arkadaki metrobüsün sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

    Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Son dakika... Metrobüs durağında feci kaza: Yaralılar var

    Metrobüs hattında tek yönden kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. 

    Etiketler: son dakika
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