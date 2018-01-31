Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Metrobüs durağında hareketli anlar! Yolcular şaşkınla izledi

    Metrobüs durağında hareketli anlar! Yolcular şaşkınla izledi

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Avcılar metrobüs durağında görevli güven timleri, hareketlerinden şüphelendikleri yankesiciyi kıskıvrak yakaladı.

    Olay, Avcılar merkez kampüs istasyonunda yaşandı. Sıraya girmesine rağmen metrobüse binmeyen ve her seferinde yeniden sıraya geçen kapüşonlu kişinin hareketlerinden şüphelenen güven timi polisleri, şahsı kalabalığın arasına girdiği anda yakalayarak gözaltına aldı.

    ÜZERİNDEN SON MODEL CEP TELEFONLARI ÇIKTI

    Yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinden iki adet son model cep telefonu ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

    YOLCULAR ŞAŞKINLIKLA SEYRETTİ

    Polis müdahalesini şaşkınlıkla seyreden yolcular, ekiplerin bu hassasiyetini takdir etti...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: metrobüs durağı , hırsızlık , metrobüste hırsızlık , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri