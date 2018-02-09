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    Metrobüs çalışma saatleri 2018 – metrobüsler kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Metrobüsler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve metrobüslerin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Metrobüsler 24 saat hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Metrobüs, metro ve otobüsün birleşimi ile ortaya çıkmış bir toplu taşıma aracıdır. Lastik tekerlekleri ile kendisine ayrılan şeritlerde çalıştığı için trafikte hızlı hareket edebilmektedir. Metrobüslerin diğer toplu taşıma araçlarıyla karşılaştırıldığında bazı önemli farklı özellikleri bulunmaktadır.

    Metrobüs çalışma saatleri 2018 – metrobüsler kaçta kapanıyor/açılıyor

    Örneğin, duraklar arasındaki mesafe diğer sistemlere göre daha uzundur, duraklar ön ödemelidir, yani yolcu durağa girerken ödeme yapmaktadır, yolcular tüm kapılardan iner ve binerler, yolcu kapasitesi daha fazladır. Bu özellikler nedeniyle metrobüslerin yolcu sayısı diğerlerinden daha yüksektir. Yolculuklar daha hızlı gerçekleştirilmektedir.


    Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık sık geçmektedirler.

    Etiketler: metrobüs , çalışma saatleri , ulaşım , son dakika
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