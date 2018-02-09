Metrobüs çalışma saatleri 2018 – metrobüsler kaçta kapanıyor/açılıyor?

Metrobüs, metro ve otobüsün birleşimi ile ortaya çıkmış bir toplu taşıma aracıdır. Lastik tekerlekleri ile kendisine ayrılan şeritlerde çalıştığı için trafikte hızlı hareket edebilmektedir. Metrobüslerin diğer toplu taşıma araçlarıyla karşılaştırıldığında bazı önemli farklı özellikleri bulunmaktadır.

Örneğin, duraklar arasındaki mesafe diğer sistemlere göre daha uzundur, duraklar ön ödemelidir, yani yolcu durağa girerken ödeme yapmaktadır, yolcular tüm kapılardan iner ve binerler, yolcu kapasitesi daha fazladır. Bu özellikler nedeniyle metrobüslerin yolcu sayısı diğerlerinden daha yüksektir. Yolculuklar daha hızlı gerçekleştirilmektedir.



Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık sık geçmektedirler.