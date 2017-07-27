Metro ve marmaray çalışıyor mu?

Metro ve Marmaray seferleri çalışıyor mu sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Sağanak yağışın uzun süre devam etmesinin ardından birçok merkezde su baskınları gerçekleşti. Peki, Metro ve Metrobüs seferleri çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler



MARMARAY SEFERLERİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR



İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle durdurulan Marmaray seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.



Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderilmeye başlandı.

Marmaray'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan seferlerin yeniden başladığı belirtildi.



METRO SEFERLERİ NE DURUMDA?



Metro seferleri konusunda yetkili mercilerden herhangi bir açıklama yapılmadı. Seferler şu an için normal seyrinde devam ediyor.