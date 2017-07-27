MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Metro ve marmaray çalışıyor mu?

    Metro ve marmaray çalışıyor mu?

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 19:13Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:42

    Metro ve marmaray seferleri çalışıyor mu sorusuna cevap arayan mega kent sakinleri, bu ulaşım aracını kulanmadan önce araştırmalarına başladı. Metro ve Marmaray hattının son durumunu sorgulayan yüz binlerce vatandaş, kara yolu ulaşımına alternatif olarak bu hatları kullanacak. Peki, Metro ve Marmaraya çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Metro ve Marmaray seferleri çalışıyor mu sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Sağanak yağışın uzun süre devam etmesinin ardından birçok merkezde su baskınları gerçekleşti. Peki, Metro ve Metrobüs seferleri çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler

    MARMARAY SEFERLERİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

    İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle durdurulan Marmaray seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

    Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderilmeye başlandı. 
    Marmaray'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan seferlerin yeniden başladığı belirtildi. 

    METRO SEFERLERİ NE DURUMDA?

    Metro seferleri konusunda yetkili mercilerden herhangi bir açıklama yapılmadı. Seferler şu an için normal seyrinde devam ediyor.

    Etiketler: metro , marmaray , metro çalışıyor mu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri