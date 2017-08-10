Metro Turizm otobüsünde yolcunun üstüne kaynar su döküldü

Olay 8 Ağustos günü yaşandı. Metro Turizm’in Kastamonu Pınarbaşı’nda kalkan otobüsü son İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı. Yolculuk sürerken, araç muavini servis yapmak üzere hazırlık yaptı. Bu sırada içi sıcak su 13 yaşındaki bir çocuğun üstüne döküldü. O anlardan sonra yaşananları Baba Sezgin Erdoğan, Facebook hesabı üzerinden şu ifadelerle paylaştı: Resimde görüldüğü gibi oğlumun üzerine kaynar su ( çay ) dökülüyor.

Otobüsün kaptanı olacak kişi Sakarya- Hendek civarında ambulansa teslim edip 13 yaşındaki oğlumu ve 18 yaşındaki kızımı orada sahipsiz bırakarak hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam etmişler. Ben, oğlumu bu halde görünce Metro Turizm’in genel merkezini aradım oradaki yetkiliye yoldaki olayı anlattım. Beni biraz telefonda beklettikten sonra bilgilendirmeye başladı oğlunuzun üzerine kaynar su dökülmüş bizim kaptanımız 112 acil servisi arayarak Hendek bölgesinde ambulansa teslim ettiklerini söylediler. Bu çocukların orada nasıl geleceğini sorduğumda otobüsün içinde seyahat halindeyken oluşacak kazalardan Metro Turizm’in sorumlu olmadığını söylediler.”



Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgiye göre, Metro Turizm’den bir yetkili bugün baba Erdoğan’a ulaştı. Taraflar, yarın sabah, vücudunda yanık oluşan çocuğun ziyareti ile ilgili sözleşti.

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