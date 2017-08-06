Metro sapığına büyük şok!

New York Daily News'ün haberine göre; Fnu Kamruzzaman adındaki 27 yaşındaki adam, 20 bin dolar kefalet belirlenerek, gözetim altına alındı.

Kamruzzaman'ın güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra, "Ben duruyordum, bir çocuk bana doğru geri geldi. Orada iki tane sivil polis vardı. Ben yanlışlıkla gözaltına alındım" dediği öğrenildi.

Şahsın tren Sunnyside’daki 40th St.-Lowery istasyonuna gelince kaçmaya çalıştığı da haberde yer alan bilgiler arasında.

Kamruzzaman'ın 2014 yılında yine bir trende 15 yaşında bir kızı sürtünerek taciz ettiği gerekçesiyle yakalandığı öğrenildi.

Avukatı Christine McKeithan ise müvekkilini "Trende iş saati kalabalığı olduğu için istemeden polisine dokunmuş olabilir" diyerek savundu.

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