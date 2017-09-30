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    Metro raylarında can pazarı

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 01:17 | Son Güncelleme:

    Bursa’da gece yarısı raylara atlayarak metronun altında kalan genç, İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı. 

    Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Metro durağında Ankarayolu Caddesi üzerinden koşarak metro tellerinin olduğu kısma gelen şahıs tellerden atlayarak Üniversite - Kestel istikametine giden metronun altında kaldı.

    Olayı fark eden vatman metroyu durdururken yolcular büyük panik yaşadı. Olay sonrası 112 ekipleri aranırken metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri metronun altında sıkışan gence ulaşamayınca İtfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

    Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ekipleri telleri keserek yaralı şahsa ulaşılmasını sağladı. Daha sonra kaza yerine gelen AFAD ekipleri olası bir duruma karşı önlem aldı.

    Metro raylarında can pazarı

    DURUMU AĞIR

    Ekipler bir saatlik çalışma sonucu yaralı şahsı sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Kimliği belirlenemeyen erkek şahıs 112 ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, şahsın metro raylarına intihar amaçlı atladığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Olay esnasında metro içinde bulunan görgü tanığının anlattığına göre; “Ben metro içerisindeydim, metro birden bire sarsıldı. Daha sonra tekrar sarsıldı ve kapılar açıldı. Metrodan indiğimizde raylarda bir şahsın sıkıştığını gördük.” dedi.

    Metro raylarında can pazarı

    Kaza sonrası metro seferleri durdurulurken çevrede bulunan vatandaşların olayı meraklı gözlerle izlemesi görüntülere yansıdı.

    Etiketler: bursa , metro , ray
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