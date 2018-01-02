Metro ihalelerine iptal!

ESKİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde yapılan İBB Meclis toplantısında oy çokluğuyla onaylanan 2018 yılı bütçesinde yer alan 6 metro hattının ihaleleri iptal edildi. İBB Meclisi, yeni Başkan Mevlüt Uysal’a, ihalesi gerçekleştirilen, inşaatlarına başlanan ve 12 milyar 859 milyon 636 bin 112 liraya ihale edilen 6 metro inşaatı için 925 milyon Euro borçlanma yetkisi vermişti. Buna göre Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı için 120, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için 170, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için 175, Kirazlı-Halkalı metro hattı için 170, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için 70 ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattı için 220 milyon olmak üzere 925 milyon Euro dış finans bulunacaktı.

Çalışmalarına 12 Ağustos 2017’de başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro ihalesinin ardından, dün de Alarko Holding bağlı Alsim Alarko’nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiği duyuruldu. Yapımının 1020 gün süreceği planlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun ihalesini Nurol-Gülermak ortaklığı kazanmıştı.

‘DAHA EKONOMİK DAHA HIZLI’

İBB Basın Danışmanlığı dün gece yarısı bir açıklama yayınlayarak 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerinin iptal edildiğine dikkat çekti. Açıklamada, “Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul’un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz” denildi.

CHP ELEŞTİRMİŞTİ

METRO hatlarının inşaatı için borçlanma kararı tartışmalara yol açmıştı. CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı, Büyükşehir Belediyesi’nin yüklü bir borcun altına sokulduğunu savunup, 2017 için Meclis’ten 4 milyar 600 milyon lira borçlanma yetkisi alındığını ve bunun 2 milyar 811 milyon lirasının dış borçlanma için olduğunu söyledi. Balyalı, “Meclis’te kabul edilen dış borçlanma yetkisiyle, İBB yönetimi hukuka aykırı davranmıştır. Borçlanma yetkisi aşılmıştır. Bu şartlarda 2017 yılı sonunda belediyenin borcu 16 milyar liraya ulaşacak” demişti.