MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Metro Holding'de dikkat çeken istifa

Metro Holding'de dikkat çeken istifa

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
15 Ağustos 2017 - 08:08Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 09:54

Metro Holding'den dün akşam Borsa İstanbul'a istifa açıklaması yapıldı. Galip Öztürk'ün kızı olan ve Genel Müdürlük görevinde bulunan Çiğdem Öztürk Göbülük'ün görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Şirketten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun 14.08.2017 tarihli Kararı ile; Sayın Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün yürütmekte olduğu şirketimiz Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla"

Çiğdem Öztürk'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yağmur Öztürk'ün (23) getirildiği anlaşıldı.

Metro Holding'in sitesinde yer alan bilgiye göre Yağmur Öztürk, 2014 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de staj yaparak işe başladı. Öztürk iki yıl önce deMetro Holdingde dikkat çeken istifa
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Öztürk aynı dömende Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Bostan Tarım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Öztürk'ün bu şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliği sürüyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: Metro turizm , istifa , ayrılık
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri