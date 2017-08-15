Metro Holding'de dikkat çeken istifa

Şirketten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun 14.08.2017 tarihli Kararı ile; Sayın Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün yürütmekte olduğu şirketimiz Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla"

Çiğdem Öztürk'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yağmur Öztürk'ün (23) getirildiği anlaşıldı.

Metro Holding'in sitesinde yer alan bilgiye göre Yağmur Öztürk, 2014 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'de staj yaparak işe başladı. Öztürk iki yıl önce de

Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Öztürk aynı dömende Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Bostan Tarım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Öztürk'ün bu şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliği sürüyor.

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