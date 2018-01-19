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    Metro çalışması sırasında ana su borusu patladı, yollar göle döndü

    İHA
    19.01.2018 - 13:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da İkitelli-Ataköy arasında hizmet verecek olan metro hattı için Bahçelievler'de yapılan zemin etüdü çalışması sırasında ana su borusu patladı. Göle dönen yollar nedeniyle sürücüler şaşkınlık yaşarken, çocuklar demirlere tırmanarak suyun üzerinden ıslanmadan geçmeye çalıştı.

    İkitelli- Ataköy arasında hizmet verecek olan metro hattı için Bahçelievler'de yapılan zemin etüdü çalışması sırasında ana su borusu patladı. Su borusunun patlamasıyla çalışmalar dururken, patlayan boru yolları göle çevirdi.

    Metro çalışması sırasında ana su borusu patladı, yollar göle döndüYoldan geçen yayalar gördükleri manzara karşısında şoke olurken, kimi vatandaşlar göle dönen yollardan geçemeyince yolunu değiştirdi. Caddede ilerlerken bir anda göle dönen yolları gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı.

    Metro çalışması sırasında ana su borusu patladı, yollar göle döndüPatlayan su borusu nedeniyle 29 Ekim Caddesi’nde kısa süreli trafik oluşurken bazı vatandaşlar kapı önlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Metro çalışmaları sırasında yaklaşık 2 hafta önce de aynı yerde su borusu patlamıştı.

    Metro çalışması sırasında ana su borusu patladı, yollar göle döndü“Yağmur yok, yollar göle döndü”

    Güneşli havada yolların göle dönmesine isyan eden Batuhan Erdoğdu, “İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor. Metro çalışması var baya bir uzun sürdü ben anlamıyorum. Bir an önce çözüme kavuşturulması lazım bu konunun yetkililere sesleniyorum. Yağmur yok, yollar göle döndü” diye konuştu.

    Metro çalışması sırasında ana su borusu patladı, yollar göle döndü“Çoluk çocuk suyun içinde, gelen geçemiyor”

    Göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandıklarını dile getiren Cemile Karaman, “Sularımız az idare edelim ama ne zamana kadar? Bunları görsünler, her şey takip edilmeli. Yollar göle döndü, böyle olursa daha çok olacak, herkes mağdur, taksiler, arabalar. Herkes arabalarını yıkatmaya götürecek, çoluk çocuk suyun içinde gelen geçemiyor” ifadelerini kullandı.

    Metro çalışması sırasında ana su borusu patladı, yollar göle döndü

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