Metro çalışma saatleri 2018 – metrolar kaçta kapanıyor/açılıyor?

Metro, büyük kentlerde yerin altında yapılmış, semtler arasında yolcu taşıyan yeraltı demiryoludur. Genellikle nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerde bulunmaktadır. Şehir trafiğinin dışında bir yolu olması ve çift hat üzerinde hareket etme özellikleri sayesinde metroda çok sayıda vagon kullanabilir ve yüksek bir hıza varabilir. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir.

Metro, dünyada ilk kez Londra’da kurulmuştur. 1863’te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyon yolcu taşımaktadır.

Türkiye’de 5 ilde metro bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’dır.

Metro çalışma saatleri

İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09