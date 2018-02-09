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    Metro çalışma saatleri 2018 – metrolar kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Metrolar ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve metroların açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Metrolar genellikle 06:00 – 00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Metro, büyük kentlerde yerin altında yapılmış, semtler arasında yolcu taşıyan yeraltı demiryoludur. Genellikle nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerde bulunmaktadır. Şehir trafiğinin dışında bir yolu olması ve çift hat üzerinde hareket etme özellikleri sayesinde metroda çok sayıda vagon kullanabilir ve yüksek bir hıza varabilir. Metronun özelliklerinden birisi de çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir.

    Metro çalışma saatleri 2018 – metrolar kaçta kapanıyor/açılıyor

    Metro, dünyada ilk kez Londra’da kurulmuştur. 1863’te işletmeye açılan metro, günde sekiz milyon yolcu taşımaktadır.
    Türkiye’de 5 ilde metro bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’dır.

    Metro çalışma saatleri 2018 – metrolar kaçta kapanıyor/açılıyor

    Metro çalışma saatleri
    İstanbul metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:00
    Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00
    İzmir metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:20
    Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04
    Bursa metro çalışma saatleri: 06:00 – 00:09

    Etiketler: Metro , çalışma saatleri , ulaşım , son dakika
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