Metro AÃ§Ä±lÄ±yor, Kartal'da GayrimenkulÃ¼n DeÄŸeri ArtÄ±yor!

EgeYapÄ± Group tarafÄ±ndan Kartal'da inÅŸa edilen Adalar ve deniz manzaralÄ± konut projesi Ä°z Tower ile ofis ihtiyaÃ§larÄ±na farklÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler getire n Ä°z Park, hem Ramazan BayramÄ±'nda hizmete girecek KadÄ±kÃ¶y - Kartal Metro HattÄ±'na hem de yeni yapÄ±lan Anadolu Adalet SarayÄ±'na olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ilgisini Ã§ekiyor.

EgeYapÄ± Group, tarafÄ±ndan Ä°stanbul Anadolu YakasÄ±'nÄ±n gÃ¶zde ilÃ§elerinden Kartal'da yÃ¼kselen Ä°z Tower ve Ä°z Park projeleri, ulaÅŸÄ±mda sunduÄŸu kolaylÄ±klar sayesinde yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ve yeni bir yaÅŸam hayali kuranlardan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Ä°z Tower ve iz Park projeleri 2 Hafta sonra hizmete girecek olan Kartal - KadÄ±kÃ¶y Metro HattÄ± ve Anadolu Adliye SarayÄ±'nÄ±n yanÄ±baÅŸÄ±nda. AynÄ± zamandaÂ feribot iskelesi ve havalimanÄ±na yakÄ±n bir lokasyonda konumlanan Ä°z Tower ve Ä°z Park projeleri dileyen yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Adalar ve deniz manzaralÄ± ev sahibi yapÄ±yor, dileyen yatÄ±rÄ±mcÄ±lara da iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda bir adÄ±m Ã¶ne geÃ§irecek farklÄ± ofis ortamlarÄ± sunuyor.

Kartal'da Fiyat ArtÄ±ÅŸlarÄ± KapÄ±da

Anadolu yakasÄ±nÄ±n son yÄ±llarda planlanan bir Ã§ok alt yapÄ± yatÄ±rÄ±mÄ± ile yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan bÃ¶lgesi Kartal'da gayrimenkul fiyatlarÄ±nda beklenen fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±, bu yatÄ±rÄ±mlarÄ±n tamamlanmaya baÅŸlamasÄ± ile Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde hÄ±z kazanacak. Uzmanlar bu artÄ±ÅŸtan prim elde etmek isteyen yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ellerini Ã§abuk tutmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor.Â

Ä°nanÃ§ KabadayÄ±: "Ä°z Tower ve Ä°z Park bÃ¶lgenin yeni simgelerinden biri haline gelecek"

Sahip olduÄŸu olanaklarla Kartal'Ä±n Anadolu YakasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bir lokasyon olduÄŸunu dile getiren EgeYapÄ± Group

YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± H. Ä°nanÃ§ KabadayÄ±; "Ä°nÅŸasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de tamamladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve yalnÄ±zca ince iÅŸÃ§iliÄŸi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°z Tower'Ä± yÄ±lbaÅŸÄ± itibariyle teslim ediyoruz. FarklÄ± ofis ihtiyaÃ§larÄ±na cevap verecek Ä°z Park'ta ise inÅŸaat, tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor. YatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± konut ya da ofisten yana kullanacak olanlara bÃ¼yÃ¼k bir avantaj sunuyoruz; KadÄ±kÃ¶y - Kartal Metro HattÄ±, Ã§ok yakÄ±n bir zamanda hizmete giriyor. TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k adliyesi olacak Anadolu Adliye SarayÄ± da yakÄ±n bir zamanda faaliyet vermeye baÅŸlayacak. DolayÄ±sÄ±yla, bÃ¶lgeye ulaÅŸÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan saÄŸlanacak kolaylÄ±klar doÄŸrultusunda yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Ä°z Tower ya da Ä°z Park'tan konut ya da ofis sahibi olmaya davet ediyoruz" dedi.

YÄ±lbaÅŸÄ±nda teslim edilecek Ä°z Tower'da avantajlÄ± fiyat ve Ã¶deme koÅŸullarÄ±

YaklaÅŸÄ±k 5 bin 200 metrekare arazi Ã¼zerine inÅŸa edilen Ä°z Tower, 21 kat, 163 daire ve 8 ticari Ã¼niteden oluÅŸuyor. Ä°z Tower'da 60 ve 65 m2 olmak Ã¼zere iki tip 1+1'in yanÄ± sÄ±ra 96-98 m2'den oluÅŸan iki tip 2+1 ve 108 m2'lik dubleks loft daireler bulunuyor. Ä°z Tower'da sadece % 1 Ã¶n Ã¶deme yaparak % 34'lÃ¼k peÅŸinatÄ± faizsiz teslim tarihine Ã¶telemek mÃ¼mkÃ¼n, geriye kalan % 64'lÃ¼k kÄ±sÄ±m iÃ§in ise aylÄ±k 1.250 TL'den baÅŸlayan taksitlerle konut sahibi olunabiliyor.

iztower.comÂ Â Â Â

Ä°z Park'tan 640 metrekareye kadar farklÄ± ofis seÃ§enekleri

Kartal'da 15 katlÄ± iki ofis kulesinin yanÄ± sÄ±ra farklÄ± ofis ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in tasarlanmÄ±ÅŸ 2 ve 5 katlÄ± bloklar ile ÅŸirketler iÃ§in birbirinden farklÄ± Ã§alÄ±ÅŸma ortamlarÄ± oluÅŸturan Ä°z Park'ta 44,5 m2'den 640 m2'ye kadar farklÄ±lÄ±k gÃ¶steren ofisler, 262 bin TL'den baÅŸlayan fiyatlarla satÄ±lÄ±yor. Son teknoloji alt yapÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸ hayatÄ±nda ihtiyaÃ§ duyulan bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ± bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Ä°z Park, yÃ¼ksek konforlu iÅŸ ortamlarÄ± saÄŸlÄ±yor.

izpark.com.tr

EgeYapÄ± Group'un Kartal'da yÃ¼kselen Ä°z Tower ve Ä°z Park projeleri, Kartal - KadÄ±kÃ¶y Metro HattÄ±'na yÃ¼rÃ¼me mesafesinde olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sabiha GÃ¶kÃ§en HavaalanÄ±'na 10 km ve yeni aÃ§Ä±lacak Anadolu Adliye SarayÄ±'na 1,5 km uzaklÄ±kta olmasÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in:

4 44 5 343

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