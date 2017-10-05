Metrekaresi 10 bin liradan başlıyor

Dönüşüm projeleri ile birlikte Bağdat Caddesi’ne cepheli binalarda yer alan konut fonksiyonlu gayrimenkullerin, ticari veya ofis kullanımına dönüştürüldüğünü belirten Ekinci, “Caddeye yakın konumda yer alan, yeni binalardaki konutların metrekare satış fiyatları yaklaşık 10-12 bin lira badından seyrediyor. Yaklaşık 100-110 metrekare dairelerin ise aylık lirasi 3 bin 500- 4 bin lira. Bağdat Caddesi’nden minibüs yoluna ve tren yoluna doğru gidildikçe, metrekare satış fiyatlarının 8 bin 9 bin 500 mertebelerine, kiraların ise 3 bin liraya geldiğini görüyoruz” dedi.

2+1 DAİRE TALEP GÖRÜYOR

Bölgedeki sahile yakın ve direkt cadde üzerindeki konutlarda ise birim satış değerinin manzara, kat durumuna göre 12 bin lira ile 14 bin lira arasında değiştiğini dile getiren Ekinci, “Bölgede son 1.5 yılda, satış ve kiralamaların dolardan TL’ye dönme süreci başlamış olup günümüzde de piyasanın çoğunlukla TL üzerinden gerçekleştiği görülüyor. Bölgede dönüşüm sürecine giren eski yapı stoku değerlendirildiğinde, eski binalarda yer alan konutların kiralama açısından çok talep görmediği tespit edildi. Bölgede daire satın alımlarında net-brüt alan farkı da önemseniyor. Ortalama 100 metrekare net kullanımlı ve 2+1 tipindeki dairelerin daha fazla talep gördüğü görülüyor” diye konuştu.

MAĞAZALAR DOLUYOR

Bağdat Caddesi üzerinde yer alan dükkan doluluklarında da, yaşanan dönüşüm süreci, istenen yüksek kira bedelleri ve dolar kurundaki dalgalanmalar ile birlikte düşüş yaşandığını dile getiren Ekinci, “Fakat dönüşüm sürecinin tamamlanması ve kiralamaların TL üzerinden yapılması ile birlikte dolulukların tekrar artış trendine geçtiği görülüyor. Bölgedeki kentsel dönüşüm sürecinin başladığı dönemde, cadde üzerindeki yeni binalarda yer alan konutların birim satış fiyatları 15-16 bin lira aralığında iken, günümüzde yeni konut satışları, arz fazlalığı ve talep düşüklüğü sebebiyle 12-14 bin seviyesine geldi” dedi.