Metrekare başına 365 TL kazanç

HÜRRİYET Emlak Ekim 2017 Emlak Endeksi verileri, 5 büyük il arasında son bir yılda satılık konutta en çok kazandıran ilin İstanbul, Türkiye genelinde ise Edirne olduğunu ortaya koydu. Yatırım tercihini İstanbul ve Edirne’den yana kullanan yatırımcılar ciddi kazanç elde etti. İstanbul’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 8 artışla 4 bin 357 TL’den 4 bin 722 TL metrekare ortalamasına yükseldi. Yatırımını İstanbul’dan yana kullananlar metrekare başına 365 TL kazandı.

EDİRNE İLK SIRADA

Türkiye genelinde ise en çok kazandıran il Edirne oldu. Edirne, bir yıl içinde yatırımcısına 432 TL kazandırarak Türkiye genelinde İstanbul’u da solladı.

100 metrekarelik bir konutun getirdiği kazanç İstanbul için 36 bin 500 TL, Edirne için 43 bin 200 TL oldu. Verilere göre İzmir’de bir yılda değer artışı yüzde 15, Bursa’da yüzde 18, Ankara’da yüzde 4, Antalya’da ise yüzde 1 oldu.

FİYATLAR BİR YILDA YÜZDE 4 ARTTI

Ankara, diğer büyük illere göre geriden geliyor. Yatırımcılar, son bir yılda metrekare başına 78 TL kazançlı çıktı. Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 4 arttı. Metrekare ortalaması 1.740 TL’den 1.818 TL’ye yükseldi. Ankara’da amortisman süresi ise 16 yıl olarak belirlendi.

İZMİR M2 BAŞINA 361 TL KAZANDIRDI

İstanbul’dan sonra en pahalı il olarak bilinen İzmir’de satılık konutların değeri artıyor. Son bir yılda metrekare başına 361 TL kazandıran İzmir, İstanbul ile yarışıyor. İzmir’de satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 15 arttı, metrekare ortalaması 2 bin 389 TL’den 2 bin 750 TL’ye çıktı.

ANTALYA BİR YILDIR DURGUN

Antalya, bir yıldır durgun bir seyir izliyor. Satılık konut fiyatlarındaki değişimler yatırımcıları memnun etmiyor. Bir yılda satılık konut fiyatları sadece yüzde 1 arttı, metrekare ortalama fiyatlar 1.923 TL’den 1.939 TL’ye çıktı. Yatırımcılar, bir yıl içinde metrekare başına 16 TL kazanç elde edebildi. Antalya’da amortisman süresi 17 yıl olarak belirlendi. Döşemealtı, son bir ayda yüzde 4,4 artış ile fiyatların en çok arttığı ilçe oldu. Manavgat ise yüzde -5,9 düşüş ile son bir ayda fiyatların düştüğü tek ilçe oldu.

5 BÜYÜKLERDE EN ÇOK FİYAT ARTIŞI BURSA’DA

5 büyük il arasında 2017’nin ilk 3 çeyreğinde en çok değerlenen il Bursa olmuştu. Son bir yıl içindeki değişime bakıldığında, satılık konut fiyatları yüzde 18 arttı, metrekare ortalama fiyatlar 1.656 TL’den 1.960 TL’ye çıktı.

İSTANBUL, ANTALYA’DAN 22 KAT DAHA KAZANÇLI

Tercihini İstanbul’dan yana kullananlar bir yılda metrekare başına 365 TL kazandı. Bu kazanç, Antalya’yı 22’ye, Ankara’yı ise 5’e katladı. İstanbul genelinde amortisman süresi 18 yıl oldu. Son bir ay içinde fiyatı en çok artan ilçe yüzde 11,1 ile Sultanbeyli olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -7,4 ile Beyoğlu oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 14 yıl ile Sancaktepe yer aldı.

Hürriyet ve Hürriyet Emlak işbirliğiyle hazırlanmıştır.