Ankara’dan dört takım olur muymuş? Sanki gayri resmi olarak katıldılar lige. Alt liglerden mücadele ederek, yatırım yaparak gelen, yönetmelik gereği Süper Lig’i hak eden takımlar bunlar…

Güçlü Berk yazıyor

Ankaragücü 1910, Gençlerbirliği 1923 yılında kurulmuş. Biri 100. yılını kutlayacak, diğeri Cumhuriyet ile yaşıt.

B.B. Ankaraspor belediye takımı.

“Halkın parasıyla takım kurulur mu?”.

Bu Ankaraspor’un mu derdi? Sanki TMSF’ye devrolan kulüplerin parasını başkası ödüyor. Doğru olduğunu savunmuyorum ama yönetmelik izin veriyor onlar takımı kuruyor. Hata takımların veya emek veren futbolcuların değil, buna izin veren yönetmeliklerin.

Bugün Galatasaray’ın rakibi Gençlerbirliği Oftaş, yeni adıyla Hacettepe. Ankara’nın dördüncü takımı. Onlar da yetiştirdiği yetenekli gençlerden bir birlik oluşturmuş, hak etmiş gelmiş Süper Lig’e.

Metalist maçının hayal kırıklığı boş tribünlerden anlaşılıyordu. Takım şunu hala anlayamamış. Tribün affetmez…”Hep destek, tam destek” olmak için taraftar önce mücadele ister. Bu da Metin Oktay gelmeden olmayacak anlaşılan.

Maça gelince, Barış uzun zamandır Galatasaray’ın özlediği hareketliliği takıma kazandırdı derken Hacettepe on bir kişiyle dinamizmini sahaya yansıtarak bu işin bir kişiyle olmadığını hatırlattı.

De Sanctis’in kurtardığı akıl almaz top Hacette golünün habercisiydi. Tozo’nun gördüğü ilk kart biraz ucuz kaçsa da hak ettiği ikinci kartla takımını on kişi bıraktı.

Recep suskun Baros’tan yediği hatalı golden sonra konsantrasyonunu kaybedip hakemle ve tribünlerle uğraşmaya başladı. İkinci yarıya kendini toplamış olarak çıksa da Zoko’nun gereksiz yere sebep olduğu penaltı onun şanssızlığı oldu. Zoko üçüncü golde de ofsayt olan Servet’in üzerinden yaptığı asist ile Hacettepe ve tüm stat için maçı bitirmiş oldu.

Hakemler hakkında yazmak istemesek bile Süleyman Abay’ın penaltı pozisyonunda elle oynamayı doğru görüp sarı kartı yanlış oyuncuya göstermesi ilerleyen dakikalarda Hacettepe’nin dokuz kişi kalmasına sebep oldu. Bu hatalar maç başına ücret alan oyuncular için büyük haksızlık olmuyor mu?

Erdoğan Arıca’nın maç sonunda tepkisine sebep olan Lincoln de önce rakibe saygı göstermeyi öğrenmeli ki kendisi de hak ettiği saygıyı görsün.

Takıma özel teşekkür…

Japonya’da düzenlenen turnuvada Kıtalararası Şampiyon olan Galatasaray’ın “Engel Tanımayan” tekerlekli sandalye basketbol takımının başarısı gözlerimizi yaşarttı. Bizden de bir büyük “teşekkür” onlara…

Verdikleri mücadele, “Profesyonel” futbol ve basketbol takımlarına örnek olur umarız.