Metin İyidil hastaneye kaldırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapması beklenen davanın bir numaralı sanığı eski korgeneral İyidil, şekere bağlı yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevinden Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.



İyidil, dünkü duruşmada mahkeme huzurunda savunma yapma talebinde bulunmuştu. Bu talebi değerlendiren mahkeme, sanık İyidil'in tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevinden Ankara Adliyesine getirilmesini kararlaştırmıştı.



Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, İyidil'in rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, tedavisi devam ettiği için duruşmaya katılmayacağını bildirdi.

Dava, sanık eski binbaşı Ersal Duman'ın savunmasıyla devam ediyor.



Duruşmanın dünkü bölümünde, sanık korgeneral Abdullah Barutcu ile sanık tuğgeneraller Mehmet Topçu ve Lütfü İhsan Yanıkoğlu savunma yapmıştı.