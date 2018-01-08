Metin göktepe mezarı başında anıldı

Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, "Arkadaşları gelince mutlu oluyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Barış, adalet istiyorum. Çocuklarımız cezaevlerinden çıksın istiyorum. Ben iyi bir devlet istiyorum" dedi. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Göktepe, benim profesyonel gazeteciliğe başladığım yıl katledildi. Bir gazeteci olarak Göktepe’nin davalarını izlemeye ve Göktepe davasının unutturulmamaya çalışılmasına çaba gösterdik. Metin Göktepe gerçeğin peşinde olmanın, habercilikte ısrarın adıdır." diye konuştu.

TANRIKULU: DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Sezgin Tanrıkulu da şunları söyledi: Bugün 8 Ocak. Metin Göktepe, 22 yıl önce Eyüp’te bir spor salonunda dövülerek öldürülmüştü. Aradan geçen zaman içerisinde değişen bir şey yok. Metin Göktepe, burada mezarda ama gazeteciler de Silivri’de dört duvar arasında. Bu düzen mutlaka değişecek. Gazetecilerin, özgür bir biçimde haberlerini yapacağı bir ortam mutlaka oluşacak.