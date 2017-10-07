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    Meteorolojik ölçümleri engelliyor diye ağaçları kestiler

    Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
    07.10.2017 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ndeki Meteoroloji Gözlem Sahası’ndaki 30 çam ağacı, meteorolojik verilerin sağlıklı ölçümünün yapılamaması gerekçesiyle kesildi. İlçe sakinleri, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

    Acıpayam’da bulunan Meteoroloji Gözlem Sahası’nda bulunan 60 çam ağacından 30’u, meteorolojik verilerin daha sağlıklı elde edilebilmesi gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde kesildi. İlçe sakinlerinin tepkisi üzerine, kesim işlemleri yarıda bırakıldı.

    Meteorolojik ölçümleri engelliyor diye ağaçları kestiler

    Denizli İl Meteoroloji Müdürü Bedri Ürper, ağaçların ilçedeki rüzgar, nem, sıcaklık, yağış gibi meteorolojik verilerin tespitini engellediğini belirtti. Ürper, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Islah Eylem Planı doğrultusunda, daha sağlıklı bilgiler elde edebilmek için gözlem sahasındaki ağaçların bir bölümünün kesildiğini ifade etti. Ürper, ağaç kesimi yapılan noktanın yeniden düzenleneceğini de belirterek görsel açıdan eskisinden daha iyi bir konuma getireceklerini kaydetti.

    Etiketler: meteoroloji , denizli , acıpayam , ağaç
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