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    Meteoroloji'den yeni açıklama... İstanbul için saat verdi

    AA
    15 Ağustos 2017 - 12:30Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 12:44

    Meteoroloji İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada yağışın gece 03:00'de başlamasının beklendiği belirtildi.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün bulutlu havanın hakim olduğu kentte, sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor.

    İstanbul'da yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak.

    Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek. Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

    Kentte, cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

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    Etiketler: Meteoroloji , hava durumu , hava nasıl olacak
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