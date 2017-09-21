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    Meteoroloji'den rahatlatan açıklama!

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 08:19 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 08:47

    Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Sıcaklar Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 4 ila 8 derece azalacak. Hava sıcaklığının dün 39 derecenin üzerine çıkarak eylül ayı rekorunun kırıldığı İstanbul'da bugün sıcaklığın 29 derece civarında olması beklenirken öğleden sonra kuzeybatıdan yağmurlu havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre;  ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatı, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey kesimleri ile Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI 8 DERECE DÜŞECEK

    Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

     

    Etiketler: Hava durumu , Sıcaklık , yağış uyarısı , istanbul hava durumu
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