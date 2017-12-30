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    Meteoroloji'den uyarı... Trakya'da yoğun kar

    AA
    30.12.2017 - 23:14 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz'de yüksek kesimlerde yoğun kar, kent merkezlerinde ise sağanak bekleniyor. Öte yandan Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

    Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı, Isparta, Burdur ve Antalya kent merkezlerinde sağanak yağış öngörülüyor.

    Rüzgarın, kuzey ve batı, bölgenin doğusunda kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerde ise rüzgarın Bodrum-Kaş arasında kuzey ve batı, Kaş-Anamur arasında güneybatı, gece saatlerinden itibaren kuzey ve doğudan 3-5 kuvvetinde olması tahmin ediliyor.

    Açıklamada, vatandaşlardan, sağanak ve Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışından kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

     

    KIRKLARELİ'NDE KAR YAĞIŞI
    Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı Demirköy ilçesinde yerini zaman zaman tipiye bırakırken, bölgede 5 hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kofçaz ilçesinde ve Dereköy Sınır Kapısı'nda ise bazı araçlar kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Demirköy-Kırklareli karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

    Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 16, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 11 santimetreye ulaştı.

    Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Demirköy ilçesinde ise trafik ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

     

     

     

    Etiketler: Akdeniz
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