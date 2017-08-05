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    Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor

    DHA
    05 Ağustos 2017 - 13:45Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 14:19

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Konya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta’da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Konya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta için saat vererek, 12 ilde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

    ANKARA

    Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KONYA

    Bugün Konya’nın güney ve batı çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (15:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇANKIRI

    Bugün Çankırı çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KASTAMONU

    Bugün Kastamonu’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KARABÜK

    Bugün Karabük’te görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (16:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    MUĞLA

    Bugün Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (15:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KIRIKKALE

    Bugün Kırıkkale çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KÜTAHYA

    Bugün Kütahya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-21:00) il genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ESKİŞEHİR

    Bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    AFYONKARAHİSAR

    Bugün Afyonkarahisar çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BURDUR

    Bugün Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ISPARTA

    Bugün Isparta çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra (14:00-22:00 TSİ) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Meteorolojiden son dakika uyarısı: Çok kuvvetli yağış geliyor

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    Etiketler: meteoroloji , sağanak , yağış , istanbul , ankara
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