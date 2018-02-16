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    Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

    İSTANBUL (İHA)
    16.02.2018 - 09:08 | Son Güncelleme:

    Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, Batı Akdeniz ile İstanbul'un Anadolu yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Aydın, Denizli, Muğla, Afyon, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya'nın batı ilçelerinde(Kaş, Kale, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer, Korkuteli) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-75 km/metrekare) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Antalya'nın batı ilçeleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13
    İstanbul: Çok bulutlu, Anadolu yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif yağmurlu 10
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17
    Adana: Parçalı bulutlu 21
    Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer, Korkuteli) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 km/metrekare) olması bekleniyor. 18
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

    Etiketler: Son dakika , Yağmur , sağanak yağış , istanbul
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