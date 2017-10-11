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    Meteoroloji'den o il için kuvvetli sağanak uyarısı

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 08:09 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hatay radarından alınan son bilgilere göre Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ilerleyen saatlerde etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

    Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

    Etiketler: meteoroloji , hatay , sağanak yağış
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