Meteoroloji'den o il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hatay radarından alınan son bilgilere göre Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ilerleyen saatlerde etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.