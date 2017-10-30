Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için önemli uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası yarın gece saatlerinden cuma gününe kadar Sakarya, Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olacak.

Soğuk hava dalgası nedeniyle bölgede yer yer hafif zirai don olacağı öngörülüyor.



Yetkililer, gece ve sabahın ilk saatlerinde görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.