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    Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 08:20 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bugün beklenen sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirirken, metrekareye 25-50 kilogram arasında yağış düşeceği açıkladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bugün İstanbul’da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.

    BİR UYARI DA İBB'DEN

    İBB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağın perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

    Yağışla birlikte rüzgârın da kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği, Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor."

    METEOROLOJİ'DEN İL İL HAVA DURUMU

     

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    Etiketler: Yağmur , son dakika
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