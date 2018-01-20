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    Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

    İHA - AA
    20.01.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde Van, Bitlis ve Siirt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Trakya'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
    Bursa: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu 13
    İzmir: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15
    Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
    Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18
    Samsun: Parçalı bulutlu 13
    Trabzon: Parçalı bulutlu 12
    Erzurum: Çok bulutlu 0
    Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

    MARMARA BÖLGESİ'NDE SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR 

    Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, öğleden sonra Trakya kesiminin, gece ise İstanbul ve çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

    Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Trakya kesiminin, gece saatlerinde ise İstanbul ve çevrelerinin yağmurlu geçmesi öngörülüyor.  Yağışların gece Trakya'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Ayrıca, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılıyor.

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    Etiketler: hava durumu , son dakika
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