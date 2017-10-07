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    Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da Avrupa yakasında akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası, zamanla il geneli sağanak yağışlı 26
    Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 28
    İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
    Adana: Az bulutlu 31
    Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 24
    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33
    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
    Erzurum: Az bulutlu ve açık 19
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

    Etiketler: İstanbul , hava durumu , sağanak yağış , yağış , Meteoroloji
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