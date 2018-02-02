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    Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı! Hafta sonu hava durumuna dikkat

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı geldi. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de, pazar günü öğle saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de rüzgar pazar günü öğle saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak kuvvetli güneybatı (lodos) yönlerinden esecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de, pazar günü öğle saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

    Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL BUGÜN ÇOK BULUTLU

    Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 12

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

    İzmir: Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16

    Adana: Az bulutlu 18

    Antalya: Parçalı bulutlu 19

    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 1

    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu 13

     

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    Etiketler: istanbul , Meteoroloji , Hava durumu , Son dakika
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