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    Meteoroloji'den iki il için çok kuvvetli yağış uyarısı

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 12:03 | Son Güncelleme:

    Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise öğle saatlerinden sonra artarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

    Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

    Etiketler: yağış , yağış uyarısı
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