Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, denizlerde Marmaris-Kaş arasında güney yönlerden esen rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Fırtınanın 62 ila 74, yer yer 90 kilometre hızla eseceği, dalga yüksekliğinin ise 3,5 ile 4,5 metre civarında olacağı kaydedilen açıklamada, havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

Açıklamada, görüşün 1 kilometreye kadar düşeceği, pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtınanın etkisini yitireceği kaydedildi.

5 İL İÇİN DAHA UYARI GELDİ

Meteoroloji 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.



Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden yarın saat 18.00'e kadar Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına oluşacağı belirtildi.



Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.