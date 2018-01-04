Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, açıklarda ise yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.



Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.





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