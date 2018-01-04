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    Meteorolojiden fırtına uyarısı

    AA
    04.01.2018 - 21:46 | Son Güncelleme:

    Meteorolojiden Güney Ege'de fırtına beklendiği açıklandı.

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, açıklarda ise yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

    Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

     

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    Etiketler: fırtına uyarısı
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