Meteoroloji'den "çok kuvvetli sağanak" uyarısı

Meteoroloji'den, Antalya ve Burdur'un bazı ilçeleri ile Giresun, Rize ve Trabzon çevreleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Antalya'nın Korkuteli, Döşemealtı, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Burdur'un Bucak, Çeltikçi ve Ağlasun ilçelerinde de bugün kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Açıklamaya göre, sağanak yarın da Giresun, Rize ve Trabzon çevrelerinde etkili olacak. Kuvvetli ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilen sağanak nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.