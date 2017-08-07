Meteoroloji'den çılgın açıklama... Yarın İstanbul'da hava 43 derece

İstanbul'da özellikle Karadeniz’e yakın ilçelerde yüksek nem oranı bugün de etkisini gösterdi. Meteoroloji’nin verilerine göre Arnavutköy Terkos’da nem oranı yüzde 94’e ulaşırken, Sarıyer Kilyos’ta yüzde 90, Beykoz Anadolu Feneri’nde yüzde 89, Silivri’de yüzde 90, Çatalca’da yüzde 84’luk nem oranı ölçüldü.

Sıcak ve nemin etkisinden kurtulmak için bir çok kişi denize ve yeşil alanlara akın etti.

Meteorolojinin son tahminlerine göre yarın da sıcak hava etkisini gösterecek. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 43 dereceyi bulması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ









