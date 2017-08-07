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    Meteoroloji'den çılgın açıklama... Yarın İstanbul'da hava 43 derece

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 19:24Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 19:34

    İstanbul'da geçtiğimiz cuma artmaya başlayan sıcak ve nemli hava yarın da sıcaklıkların hissedilmesine neden olacak. Sıcaklıklar hafta sonuna kadar aynı seviyede devam ediyor. İstanbul'da yarın öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 43 dereceyi bulması bekleniyor.

    İstanbul'da özellikle Karadeniz’e yakın ilçelerde yüksek nem oranı bugün de etkisini gösterdi. Meteoroloji’nin verilerine göre Arnavutköy Terkos’da nem oranı yüzde 94’e ulaşırken, Sarıyer Kilyos’ta yüzde 90, Beykoz Anadolu Feneri’nde yüzde 89, Silivri’de yüzde 90, Çatalca’da yüzde 84’luk nem oranı ölçüldü.

    Sıcak ve nemin etkisinden kurtulmak için bir çok kişi denize ve yeşil alanlara akın etti.

    Meteorolojinin son tahminlerine göre yarın da sıcak hava etkisini gösterecek. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 43 dereceyi bulması bekleniyor. 

    Meteorolojiden çılgın açıklama... Yarın İstanbulda hava 43 derece

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    Meteorolojiden çılgın açıklama... Yarın İstanbulda hava 43 derece



    Meteorolojiden çılgın açıklama... Yarın İstanbulda hava 43 derece

    Meteorolojiden çılgın açıklama... Yarın İstanbulda hava 43 derece

    Meteorolojiden çılgın açıklama... Yarın İstanbulda hava 43 derece

    Meteorolojiden çılgın açıklama... Yarın İstanbulda hava 43 derece

     

    Etiketler: İstanbul , meteoroloji , tahmin
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