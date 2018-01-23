Meteoroloji'den Antalya için fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, halen kuzey yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), 25 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre hız) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın, 26 Ocak Cuma akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.



