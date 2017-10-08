Meteoroloji'den 5 il için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’nın Korkuteli, Döşemealtı, Konyaaltı ve Kepez ilçeleri ve Burdur Bucak, Çeltikçi, Ağlasun ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasını beklendiğini açıkladı.

Bir diğer uyarı ise Karadeniz için yapıldı. Meteoroloji, Rize Trabzon ve Giresun’da çevrelerinde yarın görülecek sağanak yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği açıkladı.