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    Meteoroloji'den 5 il için son dakika uyarısı

    DHA
    08.10.2017 - 13:31 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Burdur, Rize Trabzon ve Giresun için sağanak yağış uyarısı yaptı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’nın Korkuteli, Döşemealtı, Konyaaltı ve Kepez ilçeleri ve Burdur Bucak, Çeltikçi, Ağlasun ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasını beklendiğini açıkladı.

    Bir diğer uyarı ise Karadeniz için yapıldı. Meteoroloji, Rize Trabzon ve Giresun’da çevrelerinde yarın görülecek sağanak yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği açıkladı.

    Etiketler: yağış , sağanak yağış , meteoroloji
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